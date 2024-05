Juana Burga, su película ‘La piel más temida’ y su visión del Perú: “Seguimos adorando lo diferente y no lo nuestro”

Juana Burga siempre busca representar al Perú en cada uno de sus trabajos. IG Juan Burga

Juana Burga ha marcado un hito en el mundo de la moda al ser la única peruana en desfilar en Fashion Weeks de Nueva York, Londres, Milán y París. Desde muy pequeña inició esta carrera que la llevó a viajar a diferentes países para desarrollarse en lo que le apasiona, el modelaje. Es conocida también por su labor como embajadora en la protección de los artesanos textiles peruanos, Juana ha contribuido significativamente al reconocimiento y exportación de fibras sustentables a nivel mundial.

Adicionalmente, es activa participante en programas educativos y campañas de sensibilización sobre la contaminación por plásticos en los océanos, colaborando con figuras como Chris Hemsworth y Diego Luna.

“Recordar mis inicios es muy bonito para mí. Yo empecé desde muy chica. A los 16 años ya había quedado en este concurso de moda internacional para una importante agencia como lo es Elite. Recuerdo que nunca pensé en qué vendrá después para mí, porque todo iba evolucionando. No pensaba en el éxito, todo era disfrutar el momento y qué más, qué más, qué más sigue, representando al país, muy orgullosa de los que soy”, recuerda Juana en conversación con Infobae Perú.

Juana Burga ha sido protagonista de portadas nacionales e internacionales.

Incursionó en la actuación gracias a sus rasgos

“Han sido 15 años de tanto trabajo y tanta lucha”, acota Burga, quien nunca imaginó abrirse paso en el mundo de la actuación gracias a una inesperada propuesta, dejando su huella con su rol protagónico en la película ‘Los últimos’, un drama post-apocalíptico del 2017.

“A mí me descubrió Luis Puenzo, que es un director de cine muy conocido, uno de los grandes íconos por haber sido el primer director latinoamericano, ganador de un Oscar y un Globo de Oro. ¿Y cómo? Pues de una forma bastante particular, el director estaba buscando a su personaje con pómulos marcados, facciones lindas, pero fuertes para que pueda demostrar mucho en las pantallas del cine. Al no encontrarla, se le ocurrió tipear en su computador cinco palabras, una de ellas era chica quechua. De pronto le sale mi foto. Ahí es donde comenzó a recolectar toda esta información y los mandó a la gente de casting. Esa fue la manera de cómo dieron conmigo y cómo empecé, gracias a mis facciones”, detalló.

La primera película de Juana Burga fue 'Los últimos'. La actriz relata que fue elegida gracias a sus facciones físicas.

Juana Burga cuenta que quedó fascinada con este nuevo mundo que estaba conociendo, donde se podía contar historias que pueden llevar a la reflexión, encarnar papeles que la llevan a sus orígenes y buscar un propósito, señala. Es consciente que el factor suerte la ayudó a iniciar este nuevo camino, pero no se quedó de brazos cruzados. Es por ello que empezó a estudiar, con el fin de entregar lo mejor de sí en cada uno de sus personajes.

“Empecé sin ninguna práctica actoral, no había estudiado en ese entonces. Ya después de grabar las últimas escenas me inscribí en una de las escuelas de actuación más grandes que hay en el mundo, que es Lee Strasberg, que está en Nueva York. De ahí ha salido Al Pacino, Robert De Niro, Marilyn Monroe y Lady Gaga. Me estoy preparando y me sigo preparando, pero al inicio fue mucho miedo. Estoy poniendo de mi parte en estudiar, en educarme e ir mejorando en cada proyecto”, explica.

En el 2023, llegó la oportunidad de interpretar a Alejandra en ‘La piel más temida’, una coproducción peruano-colombiana bajo la dirección de Joel Calero. Esta historia ha calado muy hondo en el corazón de la actriz, pues al igual que su personaje, ella regresa a su país de origen. En el caso de Alejandra, después de vivir 20 años en el extranjero y tras conocer una dolorosa verdad, mientras que Juana viaja a Perú cada vez que puede para reconectar con su familia. La cinta fue estrenada el pasado 25 de abril y aún continúa en cartelera en algunas salas.

La cinta La piel más temida, de Joel Calero, cuenta con la actuación de Lucho Cáceres. .

“Para mí ha sido un viaje y una historia muy importante que se tiene que contar, que se tiene que ver y que se tiene que reflexionar. Deseo que la gente que ve la película piense mucho en lo que está pasando y que lleve mucho al diálogo”, indicó la actriz.

Juana Burga protagoniza la cinta La piel más temida, de Joel Calero.

Reconectando con sus raíces

Pese a los años que lleva fuera de nuestro país, Juan Burga cuenta que siempre busca tener presente sus orígenes, ya sea en su trabajo y en su vida. En su última performance como modelo hizo una campaña donde se fotografió como una mujer andina elegante. “Si quieren trabajar conmigo, pues tiene que haber una representación peruana”, recalcó.

En la intimidad de su casa, relata, es la misma mecánica, teniendo en su hogar de New York detalles que la reconectan con su país natal. Junto a su esposo Martín Landgreve, un director de cine danés, ha formado una familia con mucha cultura e identidad.

“Cada vez que regreso a Perú, es realmente eso, una reconexión. Porque por más que he vivido, he crecido, amo a mi país y siempre trato de dejarlo en alto, creo que para mí lo principal es saber de dónde vengo. Es reconocer mi raíz, mi cultura y mi identidad, nunca perderla. Pese a los años que he estado afuera, siempre he estado conectada con mi familia, con mis amigos, con mi cultura, con lo que pasa en el Perú. Mi casa es mitad escandinava, mitad peruana”, detalló Juana bastante orgullosa. “80% más peruana, creo, porque mi esposo es mucho más peruano que yo, ha visitado más lugares y está enamorado de la cocina peruana”, continuó con una gran sonrisa.

Juana Burga, la top model peruana, ha formado una familia con el cineasta danés Martin Landgreve- IG Juan Burga /@lipman.studio

Racismo y discriminación

Para Juana Burga no es difícil estar reconectada con su país, pues su propio físico es la misma representación de lo peruano, señala orgullosa. “Al minuto en que me ves, yo represento a una mujer peruana. Yo tengo los pómulos marcados, yo tengo el cabello negro, yo tengo los ojos marrones, negros. Yo me veo como peruana. Yo soy peruana y eso es lo que identifico desde adentro hacia afuera. Entonces creo que eso es lo bonito, que simplemente con el hecho de ser, ya es dar a mencionar de dónde soy. Y si no lo saben, pues, lo enfatizo y comparto”, detalló.

En su camino, la modelo, actriz y activista ha tenido que lidiar con el racismo y la discriminación. Como ella mismo señala, “en todo lugar hay”, pero no ha sido un factor importante en su vida.

“No dejo que esos comentarios, esas críticas o esas situaciones me afecten o me estanquen en mi carrera, en lo profesional o en lo personal. Creo que el racismo lo he vivido más en Perú, en el extranjero no. Al inicio en el sentido que no había muchas chicas que eran de mi tipo. Como yo siempre digo, era del medio. Afuera no sabían cómo mencionarme al tipo de público o comercializarme, en ese sentido. Sin embargo, ahora Perú es más internacional, sobre todo porque la gente cada vez está más orgullosa de sus raíces, de su cultura, de verse como son, espero que las nuevas generaciones sigan así”, indicó la modelo de casi 33 años.

Juana Burga es una de las máximas representantes peruanas de la moda en el extranjero. IG Juan Burga

Juana Burga llegó a nuestro país este año para promocionar su cinta ‘La piel más temida’, y no dudó en contar cómo ha visto el mercado de nuestro país y si ha vuelto a sentir la discriminación que alguna vez sintió.

“Ha cambiado, pero creo que podemos seguir mejorando. Siento que seguimos adorando o resaltando lo diferente, que no está mal, pero no en lugar de lo nuestro. En México, por ejemplo, México es para los mexicanos y respetan a los extranjeros, a los turistas, a las personas que se ven diferente. Los tratan con respeto, pero ellos no son más que un mexicano. Eso también pasa en lo actoral. La competencia es terrible porque obviamente hay mucho talento en México y las producciones son increíbles, pero si la decisión queda entre una mexicana y yo, por más que yo sea muy talentosa o me quieran a mí por mi talento o por mi diferencia, se van a ir con la mexicana porque quieren apoyar a su gente. Eso creo que debería tomar también Perú, su gente primero”, indicó.