Pumas vs Santos EN VIVO HOY: con Piero Quispe y Pedro Aquino, minuto a minuto por Liga MX 2024

Cómo llega Pumas UNAM

Después de no sumar minutos frente a Juárez e ingresar como sustituto contra Atlético San Luis, el ex Universitario de Deportes ingresó en la oncena inicialista del director técnico Gustavo Lema y no lo sacaron más. Si bien no suma goles ni asistencias, fue relevante en los empates con Necaxa, Tigres y Atlas, así como los triunfos sobre Pachuca y Puebla. Salvo un imprevisto de último minuto, sumará su sexta titularidad al hilo.