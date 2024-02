Poncho Herrera, su experiencia en la nominada cinta ‘El Niño y la Garza’ y su deseo de cerrar la etapa RBD: “Estoy agradecido con este presente”

El actor mexicano es parte de la producción nominada a los premios Oscar. El artista no tuvo ningún problema en contar que fue él quien tocó la puerta para ser convocado a este importante proyecto.

El destacado actor y cantante mexicano Alfonso ‘Poncho’ Herrera Rodríguez, nacido en la Ciudad de México, tiene en su haber una carrera diversa y exitosa en la industria del entretenimiento. Reconocido por sus roles en proyectos emblemáticos como ‘Amarte duele’ (2002), ‘Clase 406′ (2003), y especialmente ‘Rebelde’ (2004), el actor alcanzó fama internacional, la cual inició desde su participación en el grupo de pop RBD, con la cual realizó giras por diferentes países del mundo.

La última vez que los peruanos pudimos ver al actor como cantante fue en el 2008, dejando una huella imborrable en los corazones que aún no entienden por qué decidió retirarse definitivamente de la agrupación.

Alfonso Herrera fue logrando éxito gracias a las telenovelas juveniles en México.

La respuesta es bastante clara y sencilla: su pasión por la actuación. A partir de su salida de RBD, en 2009, la carrera de Poncho, como cariñosamente le llaman sus fervientes seguidores, dio un giro significativo. Este enfoque renovado le permitió obtener el papel protagónico en la telenovela ‘Camaleones’ (2009) y, posteriormente, incursionar en el cine con películas como ‘Venezzia’ (2009) y ‘Así es la suerte’ (2011).

Su versatilidad como artista quedó de manifiesto a través de sus variadas intervenciones en series televisivas tales como ‘El equipo’ (2011), ‘El Diez’ (2011) y la aclamada ‘Sense8′ (2015), además de su participación en producciones teatrales de la talla de ‘Rain Man’ (2010) y ‘Nadando con tiburones’ (2012).

Alfonso Herrera brindó entrevista a Infobae Perú y hace un repaso en su carrera.

En conversación con Infobae Perú, Alfonso Herrera hace un repaso en su carrera, cuenta su experiencia en la nominada cinta al Oscar 2024, ‘El Niño y la Garza’ y recuerda el cariño que le tiene a RBD, sin dejar de hacer hincapié en la importancia de vivir el presente.

Quería estudiar aviación

La dedicación de Herrera a la actuación le ha valido un lugar destacado en el panorama artístico internacional, consolidándose no solo como un talento nacional sino también como un intérprete de renombre global. No solamente ha transitado en múltiples escenarios de música pop en su etapa de cantante, sino que también ha pisado sets de filmación y las tablas del teatro con igual destreza y éxito, demostrando así su capacidad para reinventarse. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esa no es la carrera que se trazó en un principio.

“Ha sido un gran viaje y me siento afortunado. Yo en realidad quería estudiar aviación. Mandé mi solicitud para aviación a una escuela comercial en San Antonio, en Texas. Me aceptaron y recibí también otra oportunidad porque yo pertenecía a un taller de teatro experimental en Ciudad de México. Ahí me avisaron de una posibilidad para hacer un casting, justo para una película que en su momento se llamó ‘Romance en la Plaza’, que después su título se cambió a ‘Amarte Duele’. Y pues bueno, ese fue el inicio. Todo empezó como un juego, como ir, contar historias, jugar. Y creo que mi percepción y mi conciencia no ha cambiado tanto, porque al final de cuentas yo sigo jugando y sigo divirtiéndome. Obviamente, sin darle la seriedad que implica nuestro quehacer. Pero a grandes rasgos es eso”, explicó.

Desde el 2002, el mexicano comparte su pasión por la actuación y hace un repaso de su carrera.

Alfonso Herrera y su posibilidad de trabajar en el Perú

A lo largo de su carrera, Alfonso Herrera cuenta que hubo una oportunidad de trabajar en una película de Jaime Bayly, la cual al final no se concretó. Sin embargo, resalta que estaría encantado de ser parte de un proyecto peruano o grabar alguna escena, tal como lo hizo en su momento Kate del Castillo con La Reina del Sur.

“Ha habido propuestas de tanto proyectos cinematográficos como proyectos televisivos que se iban a filmar en Perú, pero iban para toda la región. Desafortunadamente, por cuestiones de tiempo y por otras circunstancias no se ha podido realizar, pero yo feliz de la vida de trabajar en Perú. Perú es espectacular. Amo la gastronomía peruana. La gente, Lima, tiene lugares espectaculares, pero la gastronomía peruana es una cosa fuera de serie”, indicó.

Respecto a colegas peruanos, señaló que sabe del trabajo de Stephanie Cayo, y mencionó a nuestro escritor y periodista peruano que radica en Estados Unidos.

“Recuerdo que recibí una invitación hace muchos años para una película. Estoy hablando de inicios del año 2000, que creo que era un guion inspirado o creado por Jaime Bayly. Creo que tenía algo que ver en ese proyecto. Me acuerdo que me entrevisté con él, exploramos la posibilidad de hacerlo. Al final, por cuestiones de tiempo, no se pudo hacer. Pero sí, oportunidades y posibilidades ha habido, se le tiene mucho cariño a Perú”, detalló.

El actor señaló que estaría gusto de venir a Perú a trabajar. Además, se refirió al gran cariño que tiene por nuestra cultura y gastronomía.

‘El Niño y la Garza’ y su constante búsqueda de aprendizaje

Uno de sus recientes proyectos es ‘El Niño y la Garza’, una animación del renombrado Hayao Miyazaki. La animación japonesa nominada a Mejor Película en los Oscar 2024 cuenta la historia de Mahito, un joven de 12 años que lucha por asentarse en una nueva ciudad tras la muerte de su madre. Sin embargo, cuando una garza parlante informa a Mahito de que su madre sigue viva, entra en una torre abandonada en su búsqueda, lo que le lleva a otro mundo.

Aquí Alfonso Herrera da la voz a uno de los personajes, siendo para él una de las experiencias más mágicas que ha vivido. La cinta se estrenó el pasado 11 de enero en todas las salas nacionales y aún continúa en cartelera, llegando a más de 100 mil espectadores en solo dos semanas.

El niño y la garza, la cinta nominada a los premios Oscar 2024, se estrenó en Perú el 11 de enero, logrando gran éxito. .

“El Niño y la Garza ha sido un fenómeno no solamente en Perú, sino también en México. Creo que también está ocurriendo en diferentes partes de Latinoamérica. Eso tiene que ver con el gran genio que es Hayao Miyazaki. Esta historia es muy potente e impacta a los espectadores de manera muy personal, por la historia y la experiencia audiovisual. Creo que cada espectador tendrá su propia visión y su propio ángulo de esta historia”, indicó bastante contento con los resultados.

El actor mexicano relata que fue él quien buscó la oportunidad de ser parte de este proyecto, y no tiene ningún reparo en aceptarlo.

“En realidad no hubo propuesta. Yo fui a tocar la puerta porque admiro mucho toda la filmografía de Studio Ghibli, de Hayao Miyazaki. Me pareció mi última oportunidad. Entonces fui, toqué la puerta, como que al principio no estaban muy convencidos. Afortunadamente, mi equipo de trabajo y yo insistimos. Pedimos una prueba de voz. Nos la dieron. Mandaron la prueba de voz a Japón. Les gustó. Y en México, pues prácticamente me dieron el papel. Pero fue a partir de crear estas oportunidades, y afortunadamente hubo flexibilidad en todos los espacios para que esto pudiera ocurrir”, dijo.

El artista de 40 años señaló que jamás dejará de buscar oportunidades, pese a la trayectoria que ya ha ganado. El esperar a que lo llamen, “no es el camino” y lo tiene claro.

“El camino es seguir intentando y seguir buscando oportunidades. Y creo que cuando uno también tiene la conciencia de seguir aprendiendo, es ahí cuando todo se mantiene vivo. Cuando uno cree que ya lo sabe todo, cuando uno deja de buscar, de tener esta hambre por seguir entendiendo, por seguir aprendiendo, por seguir conectando con compañeros, ya sea en un set con una cámara o en un escenario, creo que ahí es cuando todo empieza a colapsar”, explicó a Infobae Perú.

Alfonso Herrera da voz a uno de los personajes de El niño y la garza, cinta nominada a los premios Oscar 2024.

Su paso por Hollywood

En el 2015, Alfonso Herrera inició su camino en Hollywood con su rol como Hernando de la Fuente en la aclamada serie de Netflix, Sense8, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski. El actor señaló que nunca soñó o se puso como meta llevar su arte a Estados Unidos, ni mucho menos actuar con renombradas figuras de Hollywood, su proyecto de vida es otro.

“Lo que yo pido es no perder la pasión por lo que hago. Eso es con lo que yo me despierto. Espero nunca perder esa pasión. A mí me importa contar historias. No importa si es en el norte, en el sur. Yo estoy feliz de darle algo y compartirle algo a mis hijos con lo que yo hago, que para mí es un lujo. Y yo no lo siento como un trabajo, yo lo siento como un privilegio. Es más, está esta frase trillada que a los actores nos pagan por esperar y todo lo demás lo hacemos gratis. Y eso es cierto. Yo hago gratis mi trabajo. Amo mi trabajo”, indicó Poncho Herrera, quien tiene dos hijos de 7 y 3 años, respectivamente.

Si bien es cierto, es feliz compartiendo sus proyectos con sus hijos, confiesa que los pequeños no logran entender aún, o reconocerlo en muchos de sus personajes, pero él está satisfecho de que todo siga su curso, de acuerdo a su edad.

“Algunas cosas las aprecian, otras no le importa tanto. Y está perfecto”, señaló.

Alfonso Herrera dio su gran paso a Hollywood con la serie 'Sense8', de Netflix.

Alfonso Herrera y RBD, la etapa que los fans no le dejan cerrar

Pese a todo lo avanzado, hay una pregunta constante en su carrera, su posible regreso a RBD, la agrupación de música pop que lo hizo venir a Perú por primera vez y brindó un tour internacional de reencuentro en el 2023. Los integrantes no han descartado una segunda gira para este 2024, en la cual tampoco participará el querido ‘Poncho’.

Alfonso Herrera ha descartado regresar a la agrupación RBD, pese al pedido incansable de sus fans.

Alfonso Herrera indica que esta etapa de su vida le dio muchas alegrías, y agradece a los fans por las constantes preguntas al respecto. Sin embargo, resalta que es muy importante que muchos entiendan que hoy en día su presente es otro.

“Siento mucho agradecimiento (a los fans que piden su regreso), porque esto implica un cariño a un proyecto al cual también le tengo mucho cariño y agradecimiento. Creo que todo el mundo lo sabe, lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo. Estoy muy agradecido con ese proyecto (RBD), pero también estoy agradecido con este presente que tengo y con la visión que tengo en este momento”, indicó el artista, quien si bien es cierto, comprende las preguntas de los fans y de la prensa respecto al tema, no duda en ya no ahondar más sobre su paso por la agrupación.

“(¿Sigo en comunicación con ellos?) Creo que nos estamos desviando de la conversación compañera. Porque al final de cuentas, somos amigos, ahí está la respuesta”, sentenció el artista calmado y sin perder la sonrisa.