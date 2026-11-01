Marcela Morelo: “Mi hija me mostró la adopción, fue como quitarme el velo y ver”

Es una gran cantante argentina y una gran compositora, sabemos de memoria muchas canciones. Ha compuesto hitazos a lo largo de sus 30 años de trayectoria. Discos, teatros, giras, colaboraciones con los músicos más importantes del país y con cantantes del mundo, tuvo y tiene mucho éxito, es una artista vigente. Es la dueña de una identidad muy propia donde incorpora instrumentos autóctonos y se atreve a ritmos populares. Está a horas de presentar un disco con sus canciones más conocidas, versionadas junto a diez grandes cantantes. Es mamá, hace diez años, junto a su marido, adoptó tres hermanitos. La conocí personalmente en Huacalera, estaba con su familia en la Quebrada de Humahuaca, nos cruzamos un verano.
– Es verdad, donde ese sonido está puesto, está sonando sin ningún instrumento. Son lugares muy hermosos, de mucha influencia para la música.
– Pero vos tomaste todo de todos lados, te divierte la cumbia por ejemplo. Estás o sos muy abierta a la mixtura.
– Sí, soy sin género, no tengo género, porque me gusta toda la música y puedo tomarme esa licencia. Aprendí mucho folclore desde muy chica, eso me marcó muchísimo, yo amo mucho el folclore.
– ¿Te acordás cuántos años tenías cuando empezaste a vivir de la música?
– Sí, me acuerdo. Después del colegio mi decisión era vivir de la música, estudié desde los siete a los 14 años guitarra clásica en un conservatorio. Mi abuelo era bandoneonista y me hizo conocer la música desde adentro, me hizo tener este amor tan grande que tengo por la música, esto que vive en mí que no se puede explicar. Mi sueño era ser cantante. Terminé el secundario e hice otros laburos, desde cajera de un minimercado hasta en la librería con mis padres. Pero quería cantar, empecé a conocer muchos músicos y empezó un camino. Hoy estoy acá y le agradezco a mi familia y a mi mamá que me haya enviado a estudiar guitarra, hoy sigo tocando la guitarra y es mi modo de vida, es una forma de vivir. Es muy importante lo que hice en ese momento casi inconscientemente. Hoy que soy absolutamente consciente, estoy agradecida de poder vivir de lo que jugaba de chiquita, le agradezco mucho a mi mamá.
– Impresiona además mucho tu talento para escribir, muchos cantantes tienen el don de la voz, es innato, pero escribir y además convertir en éxito una canción es un trabajo difícil.
– Eso no sé cómo se hace. Estudié música, pero no estudié composición. Me fui haciendo, de tocar y tocar, de estar en mi cuarto con la guitarra y empezar a crear y a crear. Me volví muy creativa en ese aspecto. Y un día sí, encontré que tenía un montón de canciones compuestas.
- Tenés tres hijos, ¿cómo se reparte el tiempo entre la música y los niños?
– Sí, es complicado, es una vida llena de cosas, siendo una señora grande también.
– ¿Una señora grande ahora o cuando fuiste mamá?
“SOY UNA SEÑORA GRANDE, ME GUSTA TENER LA EDAD QUE TENGO Y ESTAR MUY ACTIVA”
– Ahora y cuando fui mamá, claro. Yo me siento con mucha energía, pero soy una señora grande, sí. Me gusta tener la edad que tengo y estar súper activa. Mis días empiezan muy temprano y terminan no muy tarde porque no me da el cuerpo, excepto que vaya a tocar. Yo llevo los chicos al cole.
– ¿Entiendo que cuando eran más chicos era más el trabajo, no?
– La adolescencia ahora.
– Pasaron diez años desde que llegaron tus hijos. ¿Qué edad tenían?
– Ocho, cinco y tres años. Y ahora 18, 15 y 13. Siempre es muy trabajoso. Mi mamá, incluso teniendo hijos adultos, también trabaja un montón como mamá, nunca se suelta. Yo no estoy las 24 horas pendiente ahora porque hay organización personal y más independencia, pero igual hay que estar muchísimo y estuve muchísimo. Estuvimos con mi marido, con Rodolfo.
“CUANDO ME ENAMORÉ DE VERDAD SENTÍ QUE QUERÍA SER MAMÁ, NO PUDE, HICE MILLONES DE COSAS PARA SER MADRE Y NO SE DIO”
– ¿Desde muy joven quisiste ser mamá?
– Cuando me enamoré de verdad sentí que quería ser mamá. Eso me hizo despertar el querer ser madre. No pude. Hice millones de cosas para ser madre, tratamientos. Llegue hasta el máximo de los tratamientos. No se dio. Hasta que tuve un lío de salud por hiperestimulación de todo eso que yo me daba para estimular los ovarios.
– ¿Hormonas?
– Sí, hormonas. Tuve un problema de salud y mi marido me dijo: yo te amo así como estamos. Paramos, y ahí apareció…
– Cuando hay que poner tanto el cuerpo, el problema es el desgaste físico o el desgaste psicológico? ¿Los dos?
– Para mí sí, es una experiencia personal. Es impactante, es frustrante, porque haces un montón de cosas. Pero también me di cuenta que la naturaleza es sabia. Uno a veces quiere ir en contra de esa naturaleza, desafiándola. Muchas veces se da, en mi caso no.
– El cuerpo te dijo que se estaba lastimando.
– ‘Hasta acá llegaste’.
– ¿Después de esos años de insistir apareció la decisión de adoptar?
– No. A partir de ahí fue como rezar junto a mi marido y decir, ‘si alguna vez aparece un niño…’
– ¿Cómo que ‘aparece’?
- Aparece, si aparece algún niño nosotros estamos acá. Y apareció.
“HABÍAMOS INTENTADO TODO. PERO DIJIMOS: YA ESTÁ, HASTA ACÁ”
– Apareció una nena. ¿Te habías anotado para adoptar?
– Habíamos ido, intentado, todo. Dejamos todo, pero dijimos: ya está, hasta acá. Yo creo en los encuentros de las almas. Dicen también que los niños eligen a sus padres, no solo los niños de sangre, sino los niños del corazón. Creo que también eso sucedió.
“CUANDO PARAMOS, APARECIÓ. FUE UN ENCUENTRO DE ALMAS. LO QUE HIZO MI HIJA AL MOSTRARME LA ADOPCIÓN, FUE COMO QUITARME EL VELO Y VER”
– ¿Te habías anotado para adoptar, pero todo eso era muy desgastante psicológicamente?
– Porque el sistema es complejo. Es traba, tras traba, tras traba. Yo ya venía de inyecciones y todo eso. Entonces fue: ya está, paremos un poco. Y cuando paramos, cuando mi mente empezó a planear otras cosas o a dejar que sea, apareció lo que tenía que aparecer. Fue un encuentro de almas y una lucha también, mía, con mi marido y de la gente que me acompañaba a abrirnos los ojos, que es lo que hizo mi hija al mostrarme la adopción, fue como quitarme el velo y ver. Vos corriste la cortina de la ventana recién y yo no sabía que todo esto había detrás, estaba cerrado. Yo vi así. ¡Guau!
“ES MUY ARDUO TODO Y ES EL DÍA A DÍA, GENERAR CONFIANZA, AMARNOS, APRENDER, UNIRNOS”
– ¿Es muy arduo todavía, diez años después verdad?
– Todo es muy arduo. Después es el día a día, generar confianza, amarnos, comer, aprender, unirnos. Pasan cosas y resolvemos, vamos y venimos. Lo cotidiano que tiene toda familia.
– Cuando te conocí, vos eras una madre que corría a los niñitos por ahí, muy chiquitos. Estabas feliz de la vida. ¿Desde que llegaron fuiste feliz?
- Desde el principio es una energía que está en otro nivel, con todo lo que significa eso también, que es el cuidado, el estar, el acompañar una historia. El acompañar es muy grande, tienen su historia, es un montón para aprender. Lo que agradezco es que podemos aprender. Me siento activa, me siento con ganas, por más que por momentos estoy cansada, hecha pelota. Es como en las canciones, por más desamor que haya hay un verso que me lleva a la luz, digo, voy a encontrar la salida.
– ¿Cómo hiciste para criar tres niños después de los 50?
– Tengo un compañero de vida muy grande, mi amado Rodolfo. Es una persona alucinante, es un papá extraordinario. Nos admiramos, nos queremos mucho, nos respetamos y hace 30 años que estamos juntos.
– O sea que estamos cumpliendo 30 años también.
– Casi 30 años de la salida de “Corazón salvaje”. ‘Ay, corazón salvaje! Deja de pensar, vamos juntos a gozar’. 30 años de eso. ¡Guau! Te digo que estoy un poco conmovida con tantos años de trabajo.
– ¿Cayó una ficha?
– Si, cayó una ficha. Me encanta pero ya estoy haciendo canciones nuevas y quiero emprender la marcha. O sea, este disco se está terminando ahora.
– Un disco con muchas de tus canciones, todas muy conocidas, con grandes artistas.
– Las compartí con grandes artistas, hicimos otras versiones, trabajé con Nano y con Luis de Tres Música, los productores de este disco. Mi marido fue siempre mi productor, pero en este disco solo produce “Corazón salvaje”. Hace más de dos años y medio que estamos haciendo el disco, rompimos la versión original para hacer una nueva.
– Están reversionadas.
– Con una vuelta de rosca, porque al compartirlas con otros artistas ellos le dan una vuelta de rosca.
– En el ambiente de la música todos colaboran con todos. No sé dónde meten los egos porque se juntan y arman.
– ¿Viste qué linda comunidad?
– Que además atraviesa las fronteras, no pasa solo acá.
– Exacto. Hay una comunidad muy grande de artistas, de músicos. Los músicos tocan conmigo, con vos, con el otro. Van, vienen, hacen, aportan, aprenden. Es muy muy lindo.
– ¿Alguno de los chicos se va tirando para la música? Están todo el día escuchando música.
– Les gusta mucho. Es que la música hace muy bien, ellos están influenciados porque tenemos el estudio en casa, porque está lleno de instrumentos, un piano, guitarras por todos lados, hay de todo para tocar en casa. Como me pasó a mi al criarme con un abuelo que tocaba el bandoneón ahí en vivo. No lo podés evitar, estás tomando la merienda y escuchas un instrumento, eso en casa pasa permanentemente.
“ME CONMUEVE QUE ESTEMOS JUNTOS, COMO SE PUEDE AMAR TANTO DESPUÉS DE TANTOS AÑOS?”
– Dijiste que estás muy conmovida por estos 30 años de artista. ¿Qué es lo que más te conmueve? ¿Repasar todo lo que escribiste, lo que cantaste?
– Sí. Me conmueve la unión con Rodo. Me conmueve que estemos juntos, que siempre que aparece para hacer algo lo encaramos. Me conmueven todas las canciones de amor que hicimos con él, eso es muy lindo. Me emociona, hoy mismo a la mañana le dije, ‘te amo, te amo tanto’, ¿me entendés? ¿Cómo es esto? Es rarísimo.
– ‘¿Cómo te puedo amar tanto?’
– Claro, después de tantos años. Porque no es que no nos pasan cosas, pero sostener algo durante tanto tiempo… Sobre todo hoy día, yo veo que mucha gente se une y se desune al instante.
– ¿Por qué suponés que atravesaron los momentos más difíciles y la siguen surfeando juntos?
– El amor profundo que sentimos por uno por el otro, el respeto, el querer cuidarnos y querer estar juntos, qué sé yo. La pasamos bien.
– Se te llenaron los ojos de lágrimas cada vez que hablaste de él.
– Es que es una relación muy grande la que tengo con Rodolfo.
– Rodolfo tiene un hijo además. Estuvo dispuesto a recibir tres hermanitos.
– Exactamente. Dispuesto, sin ningún tipo de prejuicio, de límite. Hermosa persona es Alan, su hijo y Luli, su esposa también. Estamos esperando al nieto.
“CON LUCÍA GALÁN, ELENA ROGER, SANDRA MIHANOVICH, JULIA ZENKO, MARILINA ROSS, LA SOLE, PATRICIA SOSA, SOMOS AMIGAS DE VERDAD”
– Cada vez que veo juntas a tantas cantantes argentinas que se hicieron tan amigas, me da una envidia tan grande… Tengo amigas periodistas, pero estas juntadas que hacen ustedes… Lucía Galán, Julia Zenko, Sandra Mihanovich…
– Patricia Sosa, Elena Roger, Marilina Ross, La Sole. La última vez estuvimos con Lali y con Vanesa Martín, de España. Un elenco impresionante.
– Se ven muy seguido.
– Muy seguido. Nos extrañamos, tenemos un grupo de WhatsApp activo 24/7. La pasamos bien, somos amigas de verdad, sentimos mucha confianza para hablar de lo que sea entre nosotras.
– Es poco usual que mujeres tan importantes sean pares y lo disfruten como locas.
– La verdad que sí, se generó en el Teatro Colón en 2013. Esa experiencia fue inolvidable. Después hicimos varias, pero la primera fue con muchos nervios, la música popular dentro del Colón, las canciones de cada una, cantar juntas, compartir. Estábamos todas muertas de nervios con una orquesta gigante. Fue una experiencia muy hermosa.
“SOMOS MUY UNIDAS, NO EXISTEN LOS EGOS EN ESA MESA”
– ¿Quedaron muy unidas?
– Muy unidas. Fue y es algo que es muy preciado porque no existen los egos en esa mesa.
– Mujeres de distintas edades.
– De distintas edades, pero todas grandes, con los bolonquis de cada familia.
– ¿Se cuentan todo?
– Nos contamos muchas cosas, también los temas de salud que va atravesando cada una. Somos muy unidas y estamos a la expectativa una de la otra.
– En las reuniones no hay cónyuges, salvo la mujer de Sandra. ¿Está decidido?
– No, no hay cónyuges, completamente decidido. Y no entra gente de afuera. Es un grupo de amigas que ya está. Lucía es una anfitriona tremenda, Sandra hace unos asados increíbles. También han venido a mi casa, hemos ido a lo de Patricia y vamos a restoranes.
– Es muy loco y muy lindo. Son todas muy importantes, grandes cantantes cantantes que no compiten ¿Y no hay grieta?
– No, no hablamos de política. Tampoco dijimos ‘che, no hablemos de eso’, no. Hay de todo para hablar.
– Estás presentando un disco con grandes artistas.
– Es en el Gran Rex el 6 de noviembre, el viernes, por suerte va a venir mucha gente, estoy muy contenta y agradecida. Estoy muy ilusionada con un nuevo Rex. Algún invitadazo hay, a mi show siempre vienen invitados.
– Tenes una energía muy joven, Marcela, decime el secreto. Vos decís que sos una señora sin embargo.
– Sí, es probable que me autoperciba más niña, más chica. ¡Soy una señora grande Maria Laura!
– ¿Será porque sos música tenés una actitud más pendeja?
– Puede ser, no sé. También hago cosas para cuidarme, tengo mucha rutina de hacer gimnasia, de salir a caminar o andar en bici, de estudiar canto, de estudiar inglés. Hago muchas cosas, además de toda mi vida.
– ¿Cómo se hace cuando hay que componer o hay que cantar y uno no está bien?
– Tuve varias maestras, una de ellas me dijo que cuando uno sube al escenario sube con toda su vida. Inclusive una sencilla gripe ya te reventó la noche. Hay que tratar de poner lo que te pasa en el canto, si uno está triste también esa tristeza, que se vaya en el canto. El canto es el cuerpo, la voz no es solo las cuerdas vocales, es todo el cuerpo. Es algo álmico, es alucinante poder cantar. Hay que tratar de sacar ahí lo que sea.
– ¿Cómo es este momento si lo tenés que describir? Estás cerrando una etapa con los mejores músicos y los mejores cantantes. Reversionando lo pasado pero empezando una nueva etapa. Con tres hijos adolescentes. ¿Es difícil? ¿Es genial?
– No quiero que la primera palabra sea ‘difícil’. Este es un momento desafiante, de grandes cambios, de poner límites. Cumplir años te da cierta perspectiva, me encantaría poder mirarme un poquito y decir ‘lo que me hace sentir incómoda ya no lo quiero más en mi vida’ y conectar mucho más con lo que significa ese otro mundo que existe además de las noticias que vemos que son terribles. Hay otro mundo donde hay mucha gente que está rezando, orando, meditando para conectar. ¿Con qué? Con el propio ser.
– Esa es la vida real.
– Esa, entonces creo que hay que elevar la imagen desde donde uno ve, ser como un águila que ve todo el bosque y no el árbol. Porque si no nos vamos a hacer pelota.
– ¿Tenés alguna disciplina o algo que te baja, que te relaja?
- La música es la primera. Cuando me pongo a cantar o tomo una clase de canto ahí alineo, ya me siento mejor. Agarro la guitarra y ya eso me alinea. Después tengo mi rutina, escucho la meditación, escucho el evangelio, hago gimnasia, un poquito con pesas, un poquito de taichí, un poquito de todo. Salgo a andar en bici.
“CUANDO VOY A LA IGLESIA VOY A LLORAR
– ¿Dónde más te conectas con la religión?
– No es la religión, es la relación con Dios, con un Dios. Yo soy católica, pero no voy todos los domingos a la Iglesia, a la misa de siete, no voy. Cuando voy a la iglesia, voy sola y voy a llorar, directamente.
– ¿Vas a llorar o estar en la iglesia te da ganas de llorar?
– ¿Viste como el dicho? No, voy a llorar. Me encanta caminar, perderme en la ciudad, si veo una iglesia y entro ese es mi momento.
– O sea, vas a la iglesia a llorar.
– María Laura es buenísimo.
– ¿Te pasa algo con la llegada del Papa?
– Hace dos meses me llamó Kike Teruel, del grupo “Los Nocheros”, para decirme que le habían pedido una canción para el Papa y él les dijo que si yo quería hacerla la hacía. “¿Te copás?” Obvio, le dije, corté y arranqué, tipo ‘llame ya’. La llamé a Claudia Brant, hicimos algo y se la pasé a mi marido, la siguió y la armamos. Resulta que había un concurso y un montón de artistas que iban a cantar, nosotros teníamos la idea de llamar a nuestros amigos artistas para ver si querían cantar la canción. Es re linda.
– ¿Qué pasó con la canción?
– Nada, no salió elegida.
– ¡Qué lástima! Quiero escucharla.
– La tengo grabada, me la guardo para mi repertorio. Estará en mi próximo disco, el número 13, que ya estoy haciendo. Ahora presento este, “La Morelo”.