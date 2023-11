Magaly TV La Firme EN VIVO: Todos los detalles de la premiación de Magaly Medina en los Martín Fierro Latino

¿Qué pasó en la última edición de Magaly TV La Firme?

El ‘Tío Juan’ no puede ser trasladado a un asilo debido a que su familia lo impide. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer afirmó que el anciano sí deseaba mudarse, pero no ha logrado hacerlo.

Finalmente, Magaly Medina se molestó con Rosa María Cifuentes por hablar de su relación con su esposo. “Eso no me parece propio de ninguna vidente. Hay mucha gente que, al no poder derribarme a mí ni lograr meterme a la cárcel, está dirigiendo su contenido hacia mi esposo”, señaló.