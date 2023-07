El Gran Chef Famosos EN VIVO: Sigue el minuto a minuto de la noche de eliminación de este viernes 30 de junio

Lo que se verá este viernes 30 de junio

Luego de una intensa noche de sentencia, donde Junior Silva, Antonio Pavón, Mónica Torres, Mr. Peet, Natalia Salas y Jimmy Santi se enfrentaron para no caer en eliminación, solo las dos artistas lograron convencer al jurado para continuar en competencia.

En el adelanto del programa de este viernes 30 de junio se puede ver a los cuatro famosos dando lo mejor de sí para no ser eliminados. Asimismo, Giacomo Bocchio le lanza una fuerte advertencia a Mr. Peet luego de probar lo que preparó. “Tú no escuchas, te han quedado crudas. Mr. Peet, esta es mi cancha, no te confundas”, exclamó el chef.