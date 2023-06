Ver ESPN César Vallejo vs LDU de Quito EN VIVO HOY: empatan 0-0 por Copa Sudamericana 2023

¿Cómo llega César Vallejo?

En la Copa Sudamericana 2023 ya no tiene chance alguna de tentar clasificación a una de las próximas instancias y su visita a Ecuador será meramente una despedida de la ‘gran conquista’ . Los dirigidos por el estratega uruguayo Sebastián Abreu vienen de dos encuentros seguidos sin perder en la competición, ambos contra Magallanes, pues empataron 2-2 en Chile y vencieron 3-2 en el Mansiche.

Para el cotejo con el ‘rey de copas’, Vallejo no cuenta con suspendidos y su única baja obligada es la de Jersson Vásquez, quien sufrió una grave lesión de rodilla. Los ‘poetas’ no podrán contar con sus refuerzos, el defensa José Luján y el volante Edgar Benítez, pues no fueron inscritos para disputar la fase de grupos.