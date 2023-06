Quién es el peruano que se ganó el repudio internacional por agredir a una trans en el metro de Barcelona

Una mujer trans es insultada y golpeada por un hombre en el metro de la ciudad española.

La noticia de la agresión de un joven a una mujer trans en el metro de Barcelona, en España, ha dado la vuelta al mundo. El odio y la violencia del atacante, de quien solo se sabía que es de nacionalidad peruana, ha desatado la indignación y el repudio de la comunidad internacional. El caso ha sido de tal magnitud que las autoridades de ese país ya intervinieron.

Durante las últimas horas, activistas y organizaciones LGTBI se han movilizado en redes sociales para dar con la identidad del compatriota agresor. A través de Twitter, diversos internautas han logrado identificarlo como Rodrigo Anton Tambini.

Infobae Perú confirmó que el nombre en mención corresponde al hombre que aparece en el video. Aunque desactivó su cuenta de LinkeInd, se pudo conocer que se desempeñaba en la ciudad de Cataluña como “Creator & Social Media Manager”.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación por una la presunta agresión tránsfoba en el metro de Barcelona, donde un joven golpeó físicamente a una mujer trans. (Twitter)

A través de un comunicado, la empresa para la que laboraba, Boom Studies, una agencia de asesoramiento educativo, informó que había decidido “desvincularlo” como colaborador por ser particípe de esa “lamentable situación”.

“Por medio de la presente, comunicamos oficialmente que, luego de haber revisado el material audiovisual e información circulando en medios de comunicación y redes sociales, Boom Studies ha decidido desvincular al colaborador partícipe en esta lamentable situación”, indicaron.

Además, la compañía remarcó que creen firmemente en una cultura organizacional que promueva la igualdad, inclusión y respeto mutuo entre todos sus empleados y hacia la comunidad, independientemente de su orientación sexual, identidad de género, raza, religión o cualquier otra característica personal.

El concejal en funciones de Derechos de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, Marc Serra, ha declarado que el suceso de anoche constituye “un episodio de violencia lgtbifóbica". (Composición Infobae)

“La violencia, agresión y cualquier forma de discriminación no tienen cabida en nuestra empresa”, señalaron.

De acuerdo al pronunciamiento, Boom Studies dejó claro que la decisión de desvincular a Anton Tambini “no se tomó precipitadamente, sino como resultado de una cuidadosa deliberación”.

“Reafirmamos nuestro compromiso contínuo con la promoción de la diversidad, inclusión e igualdad en todos los aspectos de nuestra organización. Reforzaremos aún más nuestros programas de capacitación y sensibilización para evitar cualquier forma de violencia y discriminación y asegurarnos de que nuestros empleados comprendan plenamente los valores y políticas de la empresa”, agregaron.

En su cuenta de Facebook, Rodrigo Anton Tambini compartía memes con alto contenido transfóbico.

Se defiende de acusación

A través de la cuenta de Twitter ‘Rodrigo Alonso Anton’, el peruano compartió unos videos con su descargo e imágenes de las páginas de la denuncia que realizó por el suceso ante las autoridades policiales de España.

“No se trató de un acto de agresión transfóbica. Quiero comentar mi versión de los hechos de cómo pasó todo. Yo me dirigía de la parada Palau Reial L3 hasta la parada Clot de la línea L1, cuando de pronto en un parada anterior a la Plaça Catalunya una persona que estaba totalmente, no sé si en alguna sustancia o tenía problemas mentales quería entrar al metro pateando la puerta”, relató.

“Una vez que entró al vagón lo hizo de una manera muy molesto, ofuscada, moviendo los brazos de una manera agresiva, gritando y yo cuando me doy cuenta de esto, estaba con audífonos, decido sacármelos, y veo que está gritando, todas las personas estaban asustadas, como que incómodas por lo que estaba haciendo la persona. Entonces, como estaba gritando de una manera muy agresiva, me acerco y le digo: ‘¿Qué tal? ¿Todo bien?’. A lo que esta persona me tira un puñete en la cara”, prosiguió.

Agresor de mujer trans en metro de Barcelona se defiende

Tras supuestamente pasar esto, Rodrigo dijo que se quedó “un poco en shock”, pero nuevamente -según su descargo- habría intentado calmar a la mujer trans, quien le propinó un nuevo golpe en el rostro.

“Me vuelve a tirar otro puñetazo y después de eso dije: ‘esta persona simplemente me quiere atacar’. Y es ahí donde se inicia la grabación. Yo empiezo a defenderme y en las imágenes se puede ver. Entiendo que cualquier acto o tipo de violencia está totalmente mal, pero era evidente que, en verdad, es un acto de defensa y con las cámaras de seguridad voy a poder probarlo”, aseveró.

“¿Quieres que te mate?”

De acuerdo al relato de Tambini, testigos manifestaron a las autoridades cómo fueron “los verdaderos hechos”. Al bajar del tren, contó que se descompensó y tuvo que ser atendido por personal de salud. Además, afirmó que tomará medidas legales contra las personas que están utilizando su nombre para tildarlo de “tránsfobo”.

Rodrigo Anton Tambini difundió a través de su cuenta de Twitter el parte policial del suceso en el que relata que la mujer trans lo agredió primero.

“Quiero terminar aludiendo a todas las personas en Twitter que publicaron el video con el título de agresión transfóbica en el metro de Barcelona, sin antes haber investigado del todo. Para todas esas personas, por favor, y sus seguidores sobre todo. Cómo pueden seguir a personas que solamente se mueven por el morbo y se venden por un par de likes”, concluyó.

Durante los varios minutos de su descargo, Rodrigo Anton Tambini no se refirió a los improperios lanzados durante el forcejeo con la mujer trans. “Te mato a ti y tu peluca de mier**”, “¡Fuera, perra bruta de mier**”, “¿Quieres que te mate?, ¿quieres que te mate?”, “¡Compórtate, imbécil!” y “¡Compórtate, mierda!” fueron alguna de sus frases.