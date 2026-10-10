Opinión

30 años de la Constitución porteña: autonomía, pluralidad y proyección global

La carta magna dotó a la capital de herramientas para proyectarse en redes internacionales y afirmar su identidad cosmopolita. Para el futuro, afronta el desafío de profundizar su apertura y consolidar un modelo urbano basado en la libertad y el respeto a la diversidad

Ciudad de Buenos Aires
Ciudad de Buenos Aires
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El texto sancionado en 1996 no fue solo un cambio de estatus jurídico o una transferencia administrativa: fue el acto que otorgó la autonomía que en la Ciudad se venía gestando y el pilar del cual surgieron las leyes que establecen hasta el día de hoy nuestra convivencia. También fue el nacimiento de una Ciudad capaz de presentarse ante sus ciudadanos y el mundo con atributos propios.

Buenos Aires dejó de ser un distrito administrado, afirmando su lugar dentro del federalismo argentino, y dio un paso indispensable para nuestra inserción global. Es que la Constitución nos dio la facultad para celebrar tratados y convenios internacionales e interjurisdiccionales permitiendo construir vínculos con ciudades, regiones, países y organismos multilaterales, y participar activamente en espacios de cooperación. Esto es especialmente relevante para una capital global como Buenos Aires, donde confluyen tanto la vida diplomática, cultural, religiosa, académica y económica, como los desafíos urbanos actuales, entre ellos la seguridad, la movilidad, la innovación, la sostenibilidad, la inclusión y la convivencia. Estos ya no se resuelven de forma aislada.

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En estos 30 años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires construyó una amplia red de vínculos con ciudades de los cinco continentes, asumiendo compromisos y reafirmando lazos mediante acuerdos de cooperación y colaboración. Asimismo, participa activamente en redes globales de ciudades, proyectando sus valores y su condición de sociedad abierta y cosmopolita en el escenario global. Esos espacios permiten a Buenos Aires aprender de otras experiencias de gestión urbana, compartir sus propias buenas prácticas y cooperar en áreas clave para nuestro desarrollo socioeconómico, generando oportunidades que impactan positivamente en la vida cotidiana de los porteños.

Vista desde la altura del Obelisco de Buenos Aires, la Avenida 9 de Julio con vehículos, pasos peatonales y edificios
Comunidades de credos católico, musulmán, judío, evangélico, ortodoxo y budista se desarrollan en el espacio público de la capital argentina

Esta apertura al mundo no puede separarse de la historia de Buenos Aires, de lo que el Preámbulo de la Constitución llama la “identidad en la pluralidad”. La Ciudad fue históricamente un punto de encuentro entre distintas oleadas migratorias que trajeron comunidades, lenguas, tradiciones culturales y credos diferentes. Esa pluralidad forma parte de nuestro ADN porteño e ilustra una Buenos Aires abierta, diversa y habituada al encuentro.

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En ese contexto, la libertad religiosa y de conciencia no es solo un derecho individual garantizado tanto por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos como por la Constitución de la Ciudad: es también una condición concreta de la convivencia urbana. El artículo 11 garantiza la igualdad ante la ley y prohíbe toda discriminación por religión, nacionalidad, ideología u opinión, mientras que el artículo 12.4 completa esa protección al consagrar expresamente la inviolabilidad de la libertad religiosa y de conciencia. Así la Constitución protege tanto la dimensión individual de la fe como su expresión comunitaria: reconoce el derecho de cada persona a profesar una creencia, a no ser discriminada por ella y a integrar comunidades que puedan desarrollarse libremente en el espacio público.

Buenos Aires alberga comunidades de católicos, musulmanes, judíos, cristianos evangélicos, cristianos ortodoxos, budistas y de muchos otros credos. El Gobierno de la Ciudad asumió el mandato constitucional de acompañar esa pluralidad religiosa en nuestros barrios, garantizando condiciones de libertad y respeto a través de políticas orientadas a fortalecer el diálogo y la cercanía entre comunidades. De esta forma se construyó un espacio de encuentro y escucha que posiciona a Buenos Aires como una capital global del diálogo interreligioso.

A 30 años de su Constitución, Buenos Aires puede mirar este recorrido como una expresión concreta de su autonomía: la capacidad de la Ciudad de representarse a sí misma, vincularse con múltiples actores y garantizar una convivencia democrática basada en el respeto a la diversidad. La proyección futura llama a profundizar ese camino. En un mundo marcado por la fragmentación, la intolerancia y los desafíos urbanos compartidos, Buenos Aires tiene la oportunidad de seguir consolidándose como una capital global, abierta y democrática. Una Ciudad con voz propia, protagonista, y comprometida con la libertad de todos sus ciudadanos.

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