Cuando no se pueden emitir billetes porque hay inflación, ni aumentar los impuestos porque hay una presión impositiva y un gasto público no productivo récord y no se tiene crédito, como es el caso argentino, la alternativa no es "ajuste o crecimiento". La alternativa sigue siendo, como decía Keynes, poner todos los recursos disponibles del lado de la producción, pero eso puede implicar bajar gastos no productivos del Estado para pasarlos al sector más dinámico y productivo. Esa baja de gasto no genera entonces un "ajuste", sino una expansión económica. Que un político gaste más contratando un ñoqui no genera riqueza; que un señor tome un empleado para producir, sí. No todo mayor gasto implica crecimiento.