En un nuevo aniversario de su muerte, y puesto a escribir sobre su figura, me viene a la mente una pregunta: ¿a quién realmente le importa Perón hoy? Creo que a muy pocos. Hace algunos años -no sé cuántos- me hubiera preocupado ante todo por no herir susceptibilidades, de unos y de otros. Perón era el pasado vivo, que seguía sensibilizando el presente. A diferencia de Evita, que se convirtió en un mito, hoy Perón entró en la historia y descansa en paz, libre de las pasiones humanas. Ya le permite a los historiadores una mirada liberada del maniqueísmo. Le permite también, a quien escribe una nota periodística, desgranar al azar algunos temas, sin la urgencia de que constituyan el juicio de la historia.