¿Es el único camino? No. Pero Macri no parece dispuesto a modificar su política económica. Un programa que beneficie a los sectores medios, al empresariado nacional, a los trabajadores, a los pequeños productores rurales, a los jubilados, a los profesionales, va a contramano de su ideología, de los intereses económicos del grupo que gobierna y de los compromisos que Macri contrajo, no con el electorado sino con los sectores más concentrados de nuestra economía.