El método no es nuevo. Cuando, al terminar la Segunda Guerra Mundial, George Orwell publicó 1984, describió un Estado manipulador (The Big Brother) en el que el Ministerio del Amor torturaba y castigaba a quienes enfrentaban al poder, el Ministerio de la Paz promovía la guerra permanente para buscar la adhesión ciudadana, el Ministerio de la Abundancia planificaba la economía racionando alimentos y el Ministerio de la Verdad manipulaba toda información tratando que las evidencias del pasado no contradijeran la versión oficial que se buscaba imponer. Títulos todos que representaban exactamente lo contrario a lo que se hacía.