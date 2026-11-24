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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 1,57 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, con una variación porcentual del 0,31%; según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,1%, mientras que en términos interanuales, su valor ha bajado un 2,58%.

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El euro muestra una tendencia positiva en su cotización frente al dólar canadiense, registrando un aumento en el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,54%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere un entorno relativamente estable.