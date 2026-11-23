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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, que también fue de 7,64 quetzales según información de Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense hacia el quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 18,72%, por debajo de la volatilidad de referencia del 21,68%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,28%, aunque su variación interanual se mantiene en una caída del -0,3%.