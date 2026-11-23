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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,44 dólares canadienses, con una leve variación al alza del 0,17% respecto al precio de cierre anterior de 1,43 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,48%, mientras que su variación interanual se sitúa en 5,76%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cinco días, evidenciando un fortalecimiento continuo frente al dólar canadiense.

Con una volatilidad actual de 1,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,06%, el tipo de cambio presenta cierta estabilidad en su comportamiento reciente.