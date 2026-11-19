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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,57 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio previo de 1,57, con una variación porcentual del 0,13% en comparación con la jornada anterior; según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,09%, aunque su evolución interanual refleja una bajada del 2,51%.

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El euro a dólar canadiense muestra una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 1,76%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que indica una estabilidad en el mercado en este momento.