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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,23% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha presentado una tendencia positiva, con dos días consecutivos de incremento. La volatilidad actual se sitúa en 36,2%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 21,66%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,89%.