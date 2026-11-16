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Dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la sesión

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se mantuvo en un promedio de 11,59 bolivianos, sin variaciones respecto al precio de 11,59 bolivianos de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,57%, mientras que su variación interanual se sitúa en un fuerte aumento del 69,2%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el boliviano se encuentra en una fase de estabilidad, con una tendencia neutral reportada durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 23,67%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia de 45,21%, lo que indica un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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