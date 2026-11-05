Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 5 de noviembre

Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza a 6,13 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,16% en comparación con el cierre anterior de 6,14 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,89%, aunque en términos interanuales presenta una caída del -1,81%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a real brasileño muestra una tendencia negativa, marcando su primer día consecutivo en esta dirección. La volatilidad actual es del 8,15%, inferior a la volatilidad de referencia del 13,58%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario reciente.