Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,4 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,18%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense mostró un descenso de -0,42%, mientras que en términos interanuales, registra un avance de 0,82%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 3,49% es inferior a la volatilidad de referencia del 3,98%, lo que indica una estabilidad en el par cambiario.