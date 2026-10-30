Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 30 de octubre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,56 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio previo de 1,56, lo que representa una variación porcentual del -0,45%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,16%, acentuando una caída interanual del 3,84%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día. La volatilidad actual del 5,61%, superior a la volatilidad de referencia del 4,08%, sugiere una inestabilidad en el mercado cambiario.