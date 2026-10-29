Noticias

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de octubre

La divisa estadounidense registra una leve caída en comparación con la jornada anterior

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 1,4, con una leve disminución del -0,06% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,13%, mientras que en el último año presenta un avance del 0,88%.

PUBLICIDAD

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,61%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 3,98%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de octubre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de octubre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este jueves

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de octubre

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada deljueves

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de octubre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de octubre

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 29 de octubre