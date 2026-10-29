Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se situó en 1,4 dólares canadienses, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 1,4, con una leve disminución del -0,06% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,13%, mientras que en el último año presenta un avance del 0,88%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,61%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia de 3,98%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.