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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 28 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,21% respecto al precio de cierre anterior de 7,41 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,15%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,01%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un ligero fortalecimiento de la moneda estadounidense frente a la guatemalteca.

La volatilidad actual del 34,42% supera significativamente la volatilidad de referencia del 21,08%, indicando un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

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