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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 28 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense se establece en un promedio de 1,4 dólares canadienses, reflejando una ligera disminución del -0,08% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,41. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó una subida del 0,22%, mientras que su evolución interanual refleja un avance del 1,29%.

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El tipo de cambio dólar a dólar canadiense muestra una tendencia negativa tras un día de descenso, reflejando presión en la cotización. La volatilidad actual del 3,07% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, indicando una estabilidad relativa en el mercado de divisas.

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