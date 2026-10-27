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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,23% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva, logrando un incremento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,48%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 21,08%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 1,8%.

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