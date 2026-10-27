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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de octubre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, mostrando un aumento del 0,28% respecto al precio de 1,4 de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance del 0,03%, mientras que en términos interanuales, su valor ha aumentado un 1,71%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante un día consecutivo, indicando una leve apreciación del dólar estadounidense. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 3,07%, por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado cambiario.

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