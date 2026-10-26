Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 26 de octubre

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo nivel que en el cierre previo, aunque con una variación porcentual negativa de -0,07% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,17%, aunque en términos interanuales presenta una ligera baja del 0,36%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días. La volatilidad actual se sitúa en 18,41%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,81%, indicando una ligera estabilidad en el mercado cambiario.