Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 26 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,64 quetzales, manteniendo el mismo nivel que en el cierre previo, aunque con una variación porcentual negativa de -0,07% en comparación con la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,17%, aunque en términos interanuales presenta una ligera baja del 0,36%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días. La volatilidad actual se sitúa en 18,41%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,81%, indicando una ligera estabilidad en el mercado cambiario.