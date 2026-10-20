Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de octubre

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El euro cerró en 8,58 quetzales en la última sesión, registrando una variación del 3,13% respecto al precio de cierre anterior de 8,32 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 3,46%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,57%.

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El euro muestra una tendencia positiva en su cotización frente al quetzal guatemalteco, marcando un aumento en el último día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 32,39%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 20,76%, indicando un contexto de inestabilidad en los mercados.