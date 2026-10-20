Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, marcando un incremento del 2,99% respecto al precio de 7,41 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, lo que refleja un aumento en la demanda de la divisa estadounidense.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34%, notablemente superior a la volatilidad de referencia de 21,21%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 3,13%, mientras que en el análisis interanual se observa una apreciación del 1,79%.