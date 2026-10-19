Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 1,58 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,58, con una leve variación positiva del 0,11% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,7%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del 1,91%.

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El tipo de cambio euro-dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer incremento consecutivo. La volatilidad actual del 4,28% supera la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el mercado en este periodo.