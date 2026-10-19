Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 1,58 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,58, con una leve variación positiva del 0,11% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,7%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del 1,91%.
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El tipo de cambio euro-dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer incremento consecutivo. La volatilidad actual del 4,28% supera la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el mercado en este periodo.