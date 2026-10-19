Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro cotizó en 1,58 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al precio de cierre anterior de 1,58, con una leve variación positiva del 0,11% en comparación con la jornada previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,7%, mientras que en términos interanuales muestra una caída del 1,91%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio euro-dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer incremento consecutivo. La volatilidad actual del 4,28% supera la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que sugiere una mayor inestabilidad en el mercado en este periodo.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 19 de octubre

La moneda europea ha registrado un alza respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 19 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 19 de octubre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este lunes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 19 de octubre

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 19 de octubre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 19 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 19 de octubre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 19 de octubre

La moneda europea registra una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 19 de octubre