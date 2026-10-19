Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniéndose sin variaciones respecto al precio de cierre anterior de 1,41, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,79%, aunque en el contexto interanual se mantiene con un avance del 3,02%.

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El dólar estadounidense ha experimentado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días en su cotización frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3,19%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere un leve incremento en la estabilidad del par a corto plazo.