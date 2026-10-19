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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 19 de octubre

La divisa norteamericana experimentó un ligero retroceso en comparación con la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,41 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la sesión previa, lo que representa una variación porcentual del -0,13%. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del 0,8%, aunque su evolución interanual muestra un avance del 3%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, lo que refleja un debilitamiento de la divisa estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,18%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,97%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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