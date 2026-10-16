Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de octubre

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En el inicio de la jornada, el cambio del euro se sitúa en 8,61 quetzales, lo que representa un incremento del 3,91% respecto al precio de cierre anterior de 8,29 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,64%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -1,66%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, sumando un día consecutivo de incremento. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 35,03%, superando ampliamente la volatilidad de referencia del 20,61%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.