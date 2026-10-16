León XIV, oficiando misa y con buen aspecto en las primeras fotografías tras su operación

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Ciudad del Vaticano, 16 oct (EFE).- León XIV muestra una "mejoría constante" y puede realizar sus actividades cotidianas con total autonomía, según informó este viernes el Vaticano, que ha divulgado las primeras fotografías del pontífice tras ser operado de un adenocarcinoma pulmonar: oficiando una misa en el hospital Gemelli y con aparente buen aspecto.

En su cuarto día de hospitalización, el papa, de 71 años, "se ha sometido a análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general". También ha proseguido las sesiones de fisioterapia respiratoria, informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

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Su recuperación "le permite realizar sus actividades diarias con total independencia", añade el equipo médico.

Este viernes se ha conocido además de fuentes de la oficina de prensa del Vaticano que León XIV presidirá el rezo del ángelus el próximo domingo, aunque se desconoce por ahora dónde y cómo lo hará.

Fue precisamente en el último ángelus dominical, el 11 de octubre, cuando el propio pontífice anunció públicamente desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano que tenía que someterse a una cirugía para extirparse un nódulo en un pulmón.

La intervención tuvo lugar el 13 de octubre por la tarde, en una operación en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica de cirugía vídeoasistida, una técnica "radical" para extraer el tejido canceroso.

El Vaticano ha publicado este viernes las primeras imágenes del papa León XIV tras esa operación, oficiando misa en el Gemelli junto a su secretario personal, el peruano Edgar Rimaycuna.

Son dos fotografías que muestran a Robert Prevost con aparente buen aspecto y que fueron tomadas este mediodía de viernes en la sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli para acoger al pontífice durante su convalecencia, ya que el apartamento privado que posee el Vaticano está en obras.

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En la imagen se ve al papa con paramentos verdes y su solideo blanco. En esa misa estuvieron presentes personal médico y de enfermería del hospital y también asistieron miembros del Cuerpo de la Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Durante su homilía, León XIV ha dado las gracias a todo el personal del Gemelli "por la labor que realizan cada día cuidando a los enfermos y atendiendo su fragilidad, y, de manera especial, por todo lo que han hecho y siguen haciendo por él", según el Vaticano.

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Y mientras continúa la recuperación del papa, la oficina de prensa del Vaticano ha publicado este viernes la lista de periodistas autorizados para viajar en el vuelo papal de la visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú programado del 6 al 17 de noviembre.

La publicación de ese listado no supone, sin embargo, una confirmación oficial del viaje papal, ya que responde a una mera cuestión logística de la oficina de prensa del Vaticano.

En estos días de convalecencia, León XIV está recibiendo apoyos de todo el mundo, entre ellos, de los niños y niñas ingresados en el departamento de oncología pediátrica del Policlínico Gemelli de Roma, que se encuentra en la misma planta en la que se encuentra el pontífice

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El Vaticano publicó hoy algunas de las cartas de esos niños que han llegado al pontífice como la de Angelo: "Soy Angelo, tengo 7 años (...) Estoy aquí, en la décima planta, desde hace 36 días. Yo también he sido sometido a una intervención en la cabeza. Mi mamá y yo rezamos por ti todas las noches. Te deseo una pronta recuperación", se lee en una de las notas.

Otra de las misivas es de una familia italo-chilena que tiene una hija ingresada en oncología y le escribe en español. "Nuestras oraciones te acompañan en estos momentos. Le pido a Dios Padre Todopoderoso y a la Santísima Virgen para que tu estancia aquí en el hospital transcurra bien y todo salga bien". EFE

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(foto)(vídeo)