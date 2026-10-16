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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de octubre

La moneda europea experimentó un leve avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,59 dólares canadienses, registrando una ligera variación al alza del 0,02% respecto al precio de cierre anterior de 1,59, según Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un descenso del 0,31%, mientras que en el último año su variación interanual se sitúa en un negativo de -1,09%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando dos jornadas consecutivas de incremento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,39%, notablemente inferior a la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado.

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