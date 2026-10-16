Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,41 dólares canadienses, experimentando una disminución del 0,35% respecto al precio de cierre anterior de 1,42, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,94%, mientras que en términos interanuales, se mantiene con una variación positiva del 3,4%.

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El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual del 4,01% supera la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica un ambiente de inestabilidad en el mercado cambiario.