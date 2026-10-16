Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de octubre

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M
Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,6 quetzales, lo que representa una variación del 3,75% respecto al precio de 8,29 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,48%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,82%.

PUBLICIDAD

El euro a quetzal guatemalteco continúa con una tendencia positiva por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,15%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,59%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 16 de octubre

La divisa estadounidense se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 16 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 16 de octubre

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este viernes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 16 de octubre

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de octubre

La moneda europea ha experimentado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de octubre

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 16 de octubre

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de cierre del 16 de octubre

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de octubre

La divisa estadounidense registra un avance respecto a la jornada anterior.

Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 16 de octubre