Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,6 quetzales, lo que representa una variación del 3,75% respecto al precio de 8,29 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,48%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,82%.

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El euro a quetzal guatemalteco continúa con una tendencia positiva por un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 34,15%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,59%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.