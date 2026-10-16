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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 16 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó a 1,59 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que refleja una variación porcentual de -0,18%. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,51%, reflejando una evolución interanual negativa del -1,29%.

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En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense muestra una tendencia negativa, marcando una caída sostenida. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 2,44%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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