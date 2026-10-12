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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 12 de octubre

La moneda europea ha registrado una caída respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,59 dólares canadienses, registrando una disminución del -0,19% respecto al precio de cierre de 1,6 dólares canadienses de la sesión anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso de -0,36%, mientras que su evolución interanual refleja una disminución del -1,43%.

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En la última jornada, el euro ha presentado una tendencia negativa frente al dólar canadiense, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,85%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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