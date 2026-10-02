Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 1,6 dólares canadienses, manteniendo el precio previo y registrando una variación positiva del 0,27% respecto a la jornada anterior, donde el precio fue de 1,6. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,33%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 0,86%.

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El euro se ha apreciado frente al dólar canadiense en los últimos días, marcando una tendencia positiva tras un día consecutivo de ganancias. Sin embargo, la volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 6,05%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 4,11%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.