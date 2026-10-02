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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,14% en comparación con el precio de 7,41 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando una confianza creciente en la divisa local.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 33,79%, superior a la volatilidad de referencia del 20,48%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve avance del 0,06%, mientras que su evolución interanual muestra un crecimiento del 2,03%.

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