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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, nivel que se mantuvo sin cambios respecto al cierre anterior, reflejando una leve variación positiva de 0,18% en comparación con la jornada previa. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,81%, mientras que su variación interanual refleja una subido del 3,44%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al canadiense ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose en ascenso durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es de 2,38%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,94%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado en este período reciente.

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