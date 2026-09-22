Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 22 de septiembre

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Al cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 5,84 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,92% respecto al precio de cierre anterior de 5,9 reales brasileños. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del -1,44%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -5,28%.

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El euro ha experimentado una tendencia negativa frente al real brasileño durante los últimos dos días. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 7,38%, inferior a la volatilidad de referencia del 10,45%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado cambiario.