Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 17 de septiembre

Guardar

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 11,59 bolivianos, experimentando una disminución del 10,26% respecto al precio previo de 12,92 bolivianos, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso de 18,91, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 47,74%.

PUBLICIDAD

El par euro a boliviano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 57,16%, muy por encima de la volatilidad de referencia del 42,02%, lo que sugiere una notable inestabilidad en el mercado.

Los pronósticos económicos para el euro en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

PUBLICIDAD