Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 4 de septiembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, mostrando una variación del 0,44% respecto al precio de cierre anterior de 1,38. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,4% y en términos interanuales, su valor ha caído un -1,21%.

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El dólar estadounidense muestra una tendencia positiva frente al dólar canadiense, habiéndose mantenido en esa dirección durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 5,38%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.