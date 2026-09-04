Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 4 de septiembre

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,86 quetzales, lo que representa una variación porcentual de 2,55% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,64 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,28%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,61%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante el último día, marcando un cambio favorable en su cotización. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 21,5%, superando la volatilidad de referencia del 19,83%, lo que indica un panorama de inestabilidad en el mercado.