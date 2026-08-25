Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de agosto

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En la apertura de sesión, el euro (EUR) se cotiza en promedio a 8,89 quetzales (GTQ), lo que representa un incremento del 1,95% respecto al precio de cierre anterior de 8,72 quetzales.

Fuente: Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 3,02%, aunque su variación interanual muestra un descenso del -0,1%.

El euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 22,03%, superando la volatilidad de referencia del 20,45%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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