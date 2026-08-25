Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de agosto

Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,02% respecto al cierre anterior de 7,47 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,2%, aunque muestra una variación interanual negativa del -0,48%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar a quetzal ha sido positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido tras un día consecutivo de incremento. La volatilidad actual del 22,43% supera la volatilidad de referencia del 20,39%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD