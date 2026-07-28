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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 28 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,68 quetzales, registrando un aumento del 2,2% respecto al cierre anterior de 8,5 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,15%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,4%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento en su cotización durante el único día consecutivo de esta tendencia. La volatilidad actual del 24,85% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,34%, lo que sugiere un escenario de inestabilidad en el mercado cambiario.

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